Obowiązek przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT przesunięty o rok

Wejście w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg i przesyłania do organów podatkowych plików JPK_PIT i JPK_CIT zostało przesunięte o rok. Zmiana została zawarta w ustawie wprowadzającej pakiet ułatwień Slim VAT 3, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

„O rok przesuwamy terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Dzięki temu podatnicy będą mieli więcej czasu na przygotowanie systemów informatycznych” – wskazuje resort finansów.

Po nowelizacji podatnicy będą przekazywać JPK_PIT tak samo, jak jest to w odniesieniu do JPK_CIT – wyłącznie po zakończeniu roku, a nie miesięcznie/kwartalnie. Co istotne, obowiązek prowadzanie ksiąg elektronicznych nie obejmie niektórych grup podatników, w tym m.in. organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.