Obowiązek integracji kas z terminalami płatniczymi będzie odroczony

Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi - na 1 stycznia 2025 r. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.

Zapytanie nr 4776 do ministra finansów w sprawie zmian w płatnościach bezgotówkowych dla przedsiębiorców

Panie Ministrze!

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. tzw. Polski Ład wprowadza wiele nowych obowiązków dla podatników. Do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dodano nowy przepis, tj. art. 19a ust. 1, zgodnie z którym przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

Wielu przedsiębiorców, którzy posiadają w swoich sklepach, firmach kasy fiskalne, zadaje sobie pytanie - czy muszą zakupić terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych, jeśli do tej pory go nie posiadali.

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy każdy przedsiębiorca, posługujący się kasą fiskalną, musi od 1 lipca 2022 roku posiadać terminal płatniczy i tym samym zapewnić synchronizację terminala z kasą fiskalną?

Posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka

3 lutego 2022 r.

Odpowiedź na zapytanie nr 4776 w sprawie zmian w płatnościach bezgotówkowych dla przedsiębiorców

Odpowiadając na zapytanie nr 4776 z 8 lutego 2022 r., które złożyła Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka w sprawie zmian w płatnościach bezgotówkowych dla przedsiębiorców, uprzejmie informuję.

Każda kasa rejestrująca on-line1 posiada funkcję łączenia się z terminalem płatniczym według protokołu komunikacyjnego2, którego zakres określają regulacje dotyczące wymagań technicznych dla tego typu kas3. Ponadto każda transakcja ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej on-line jest przesyłana do Centralnego Repozytorium Kas.

Wyłączone z tego rozwiązania są kasy starego typu, tj. kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.