Obniżka etatu to zwykle niższy zasiłek - MRPiPS zapowiada zmiany

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował propozycję zmiany, polegającą na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy, wynikającej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponuje się by powyższa zasada obowiązywała od wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Natomiast przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych następowałoby na wniosek świadczeniobiorcy.

Interpelacja nr 9395 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie krzywdzących zapisów tarczy antykryzysowej

Szanowna Pani Minister!

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się grupa kobiet, kierując apel o następującej treści:

„Piszemy w imieniu swoim i tysięcy kobiet w podobnej sytuacji z prośbą o pomoc w związku z problemem, jaki narodził się po skorzystaniu przez firmy, w których jesteśmy zatrudnione, z tarczy antykryzysowej.

Art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwolił pracodawcom na obniżenie wymiaru pracy i wynagrodzenia pracownikom. Pracodawcy pragnący skorzystać z pomocy państwa nie przewidzieli skutków, jakie pociągnie za sobą obniżenie wymiaru pracy pracownicom będącym w ciąży i na podstawie porozumień zawartych z przedstawicielami pracowników obniżyli etaty wszystkim, łącznie z osobami będącymi pod ochroną konstytucyjną, jakimi są kobiety w ciąży.

Aktualne konsekwencje ww. sytuacji polegają na tym, że gdy nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy ZUS przelicza podstawę wymiaru składek od kwoty zasadniczej pensji brutto po obniżce etatu (gdy kobieta rodzi w czasie obowiązywania tarczy, bądź wtedy musi skorzystać ze zwolnienia lekarskiego), lub z kwoty zasadniczej brutto, gdy kobieta rodzi po zakończeniu czasu obowiązywania tarczy w jej firmie. Ogromnie tracą na tym kobiety, których dotychczasowe wypłaty składały się z płacy zasadniczej oraz premii, niejednokrotnie przewyższających kwotę zasadniczą. Rozwiązanie to jest krzywdzące i niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, które przed wejściem w życie rozwiązań antykryzysowych odprowadzały składkę od nieobniżonej pensji.

Wierzymy, że sytuacja, jaka nas dotknęła jest do naprawienia przez nowelizację ustawy z dnia 2 marca 2020 r. Prosimy o wsparcie, aby podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego było wynagrodzenie nieuwzględniające zmian zawartych w porozumieniach o obniżonym wymiarze czasu pracy w ramach tzw. specustawy covidowej.

W analogicznych sytuacjach, gdy ZUS podważa zasadność podniesienia etatu lub płacy pracownicy w ciąży używa argumentów, że: Choć przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w swej warstwie literalnej odnoszą wysokość składek do wypłaconego wynagrodzenia, to w rzeczywistości odwołują się do takiego przełożenia pracy i uzyskanego za nią wynagrodzenia na składkę, które pozostaje w harmonii z poczuciem sprawiedliwości w korzystaniu ze świadczeń z ubezpieczenia, udzielanych z zasobów ogólnospołecznych. Z tego względu art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, ze zm.) - musi być uzupełniony w ramach systemu prawnego stwierdzeniem, że podstawę wymiaru składki ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi wynagrodzenie godziwe, a więc należne, właściwe, odpowiednie, rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe, zachowujące cechy ekwiwalentności do pracy. Wobec powyższego w ramach art. 41 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 13 październik...