Obawy obywateli związane z kredytem mieszkaniowym #naStart. Odpowiedź MRiT

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają uwagi obywateli do rządowego projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Najwięcej wniosków dotyczy warunków, jakie muszą zostać spełnione przez kredytobiorcę oraz kryterium wieku, dotyczące jedynie osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe (singli). Wnioskodawcy piszą, że przewidziana bariera wieku - 35 lat, odnosząca się wyłącznie do osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe, jest przejawem dyskryminacji tej grupy co najmniej w dwóch aspektach - wieku kredytobiorcy i charakteru gospodarstwa (jedno- lub wieloosobowego). Tym samym jest ona sprzeczna z przepisami, zwłaszcza z Konstytucją RP i wynikającą z jej art. 32 zasadą równego traktowania i zakazem dyskryminacji.