Numer rejestrowy BDO na dokumentach firmy

Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, przedsiębiorcy są zobowiązani do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na przykład: faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupnasprzedaży, sprawozdania, karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów itp. Nie ma zamkniętego katalogu tych dokumentów, co wzbudza liczne wątpliwości. Wyjaśnień w tej kwestii udzielił przedstawiciel Ministerstwa Klimatu.