NSA. Zwolnienie z PIT wynajmu agroturystycznego: Apartament to nie pokój

Pomimo wynajmowania apartamentów jako całość, to niesamodzielne pomieszczenia, które podatniczka zalicza do tych apartamentów, spełniają definicję pokoju, albowiem każde z nich posiada okna, drzwi oraz ściany oddzielające od innych pomieszczeń. Z powyższego wynika więc, że liczba pokoi wynajmowanych przez podatniczkę była większa niż liczba wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i bez znaczenia pozostaje fakt, że są one połączone i nie da się ich wynająć samodzielnie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.