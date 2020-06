NSA. Zbycie udziałów w celu umorzenia: Liczy się wynagrodzenie a nie cena

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wyjaśnił, że jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabył udziały za wkład pieniężny. Obecnie spółka zamierza dokonać umorzenia udziałów spółki, po cenie nominalnej, na co podatnik wyraził zgodę. Zobowiązania spółki spowodowały konieczność nałożenia na wspólników dopłat, wykorzystywanych na ich pokrycie. Z uwagi na sytuację finansową spółki, umorzenie dobrowolne odbywać się będzie poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki. Wartość rynkowa udziałów jest trudna do określenia. Jedynym majątkiem spółki posiadającym wartość są udziały w innej spółce.

Podatnik chciał wiedzieć czy przychodem wspólnika ze zbycia udziałów będzie cena nominalna zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, czy też możliwe będzie zastosowanie w tym przypadku art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) i dokonanie szacowania przez organ podatkowy wartości umarzanych udziałów? Jego zdaniem, organy podatkowe nie mają prawa szacować jego przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, nawet gdy wynagrodzenie za zbywane udziały byłoby niższe od wartości rynkowej tych udziałów.

Organ podatkowy uznał stanowisko nie zgodził się z podatnikiem i uznał, że do przedstawionej we wniosku sytuacji zastosowanie znajdzie art. 19 u.p.d.o.f., który odnosi się do przychodów z tytułu zbycia udziałów oraz papierów wartościowych. W tym przypadku odpowiednie stosowanie przepisów polegać będzie na zastąpieniu "ceny" obecnej w dyspozycji normy prawnej "wynagrodzeniem". Żaden przepis Kodeksu spółek handlowych nie określa wysokości wynagrodzenia lub sposobu jego ustalenia w przypadku umorzenia dobrowolnego, co oznacza, że może się zdarzyć, iż wynagrodzenie zostanie ustalone w wysokości innej niż wartość rynkowa umarzanych udziałów. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów celem umorzenia po stronie podatnika dojdzie do powstania...