NSA. Zawieszenie biegu przedawnień: Skarbówka nadużywa prawa

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie może być tak odczytywany, że stanowi on podstawę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego w związku z każdym wszczęciem postępowania karnoskarbowego, jeżeli odwołanie się do wszczęcia postępowania karnoskarbowego, ze względu na okoliczności sprawy podatkowej, nastąpiło z przekroczeniem zasady zaufania do organów podatkowych, o której mowa w art. 121 o.p. - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej postępowanie kontrolne wobec spółki. Organ podatkowy zakwestionował prawo podatnika do zastosowania 5% stawki VAT do sprzedaży produktów przygotowywanych w ramach usług gastronomicznych prowadzonych w sieciach restauracji (lokalach gastronomicznych), uznając za prawidłową stawkę VAT w wysokości 8%. Po rozpatrzeniu odwołania organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Dyrektora UKS.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Spór w sprawie sprowadzał się do kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zdaniem spółki doszło do upływu terminu przedawnienia (z dniem 31 grudnia 2017 r. w stosunku do okresów od stycznia do listopada 2012 r. oraz z dniem 31 grudnia 2018 r. w stosunku do grudnia 2012 r.) z uwagi na brak możliwości w okolicznościach tej konkretnej sprawy zaistnienia skutku z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, albowiem jej zdaniem doszło do nadużycia kompetencji przez organ podatkowy w postaci wszczęcia postępowania karnoskarbowego w warunkach nieumyślności działania spółki.

Odmiennego zdania był organ podatkowy wskazujący na treść art. 70 § 1 o.p. i twierdząc, że przewidziany w tym przepisie 5-letni termin przedawnienia rozpoczął swój bieg dopiero w momencie złożenia przez spółkę korekt deklaracji podatkowych w 2015 r. Uznano zatem, że bieg terminu przedawnienia zaczął biec 1 stycznia 2017 r. i upłynie 31 grudnia 2021 r. Wskazał też na art. 70 § 6 pkt 1 o.p. i jego skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na doręczenie spółce zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnoskarbowego przed upływem terminu przedawnienia wskazywanym przez spółkę, tj. 5 grudnia 2017 r. Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja z 5 lutego 2019 r. w przedmiocie VAT za okres od stycznia do grudnia 2012 r. została doręczona spółce 8 lutego 2019 r.

Zdaniem NSA nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut błędnej wykładni art. 70 § 1 o.p. w zw. z art. 87 ust.1 i ust. 2 ustawy o VAT polegający na przyjęciu, że bieg terminu przedawnienia otwiera deklaracja pierwotna i ewentualnie dokonany na jej podstawie zwrot, natomiast kolejno składane przez podatnika korekty deklaracji raz otwartego biegu terminu przedawnienia nie zmieniają sytuacji, kiedy prawidłowa wykładnia powyższych przepisów powinna prowadzić do wniosku, że złożenie korekty deklaracji przez podatnika prowadzi do rozpoczęcia na nowo biegu terminu przedawnienia dla dokonania sprawdzenia samoobliczenia podatku w tej korekcie przez organy p...