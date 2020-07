NSA. Wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług bez limitu

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która na początku roku 2012, stała się jednym z Globalnych Centrów Usług Grupy X na świecie. Grupa, w ramach której funkcjonuje spółka, jest globalną korporacją z branży usług finansowych, koncentrującą się na wsparciu klientów w zarządzaniu i administrowaniu ich aktywami finansowymi. Spółka pełni funkcję wspierającą dla innych podmiotów Grupy, w tym dla podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT głównie w dziedzinie księgowości, funduszy i operacji inwestycyjnych.

W celu wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej, oraz wykonywania usług świadczonych, spółka dokonuje zakupu szerokiego wachlarza usług, zarówno od podmiotów niepowiązanych, jak i od kontrahentów. Przykładowo, spółka nabywa:

usługi oddelegowania pracowników do pracy w Polsce, zarządzania personelem oraz kontroli nad procesem migracji usług,

usługi księgowe, wspierające działy spółki oraz usługi obliczenia wynagrodzeń pracowników Spółki, a także usługi audytu pod względem zgodności z obowiązującymi standardami i przepisami,

usługi rekrutacyjne w zakresie pozyskiwania i rozwoju pracowników, weryfikacji zatrudnienia pracowników oraz usługi szkolenia pracowników zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje pracownika na dane stanowisko,

usługi wsparcia IT oraz telekomunikacyjne.

Usługi niematerialne nabywane od kontrahentów przez spółkę mogą mieścić się w katalogu określonym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Spółka podkreśliła, iż nabywane usługi niematerialne są nieodłącznie związane z wykonywanymi przez nią usługami świadczonymi i są niezbędne w celu wykonywania przez nią działalności gospodarczej. Bez nabywania usług niematerialnych, wykonywanie przez spółkę usług świadczonych byłoby niemożliwe.

Spółka chciała wiedzieć czy wydatki na nabycie ww. usług niematerialnych nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 ustawy o CIT. Jej zdaniem, koszty nabywanych przez nią usług niematerialnych powinny być uznawane za koszty pozostające w ścisłym związku z usługami świadczonymi przez spółkę.

Organ podatkowy stwierdził jednak, że koszty nabycia usług niematerialnych nie wpływają bezpośrednio na ceny usług świadczonych przez spółkę na rzecz poszczególnych Kontrahentów. W opinii organu - pomimo, że bezsprzecznie ponoszenie kosztów tych usług jest związane z działalnością spółki, to nie można przypisać im bezpośredniego wpływu na finalną cenę konkretnie świadczonej usługi dla danego podmiotu/kontrahenta.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak wyjaśnił NSA, w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.) podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:...