NSA. Wycieczka do innej miejscowości a konieczność zapłaty opłaty uzdrowiskowej

Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powstaje po upływie doby pobytu, rozumianej jako kolejne 24 godziny. Brakuje podstaw do uznania, że opłata ta powinna być uiszczana jedynie za pełne dni rozumiane jako 24 godziny liczone od godz. 0.00 do 24.00. W konsekwencji, trzeba stwierdzić, że w przypadku pobytu nieprzekraczającego 24 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej. Natomiast krótkotrwałe opuszczenie miejscowości objętej opłatą uzdrowiskową nie przerywa pobytu wypoczynkowego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.