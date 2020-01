NSA. Ulga na dziecko: Samo bycie rodzicem nie wystarczy

Organ podatkowy określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2016. Rozstrzygnięcie to organ wydał po weryfikacji złożonego przez podatnika zeznania podatkowego, w którym uwzględnił on odliczenie od podatku z tytułu ulgi na dwoje dzieci (małoletnią córkę i pełnoletniego syna).

Organ wskazał, że odliczenie dokonane przez podatnika nie było prawidłowe ponieważ po rozwodzie opieka nad wspólnymi dziećmi została wyrokiem sądu powierzona ich matce, która twierdzi, że podatnik nie uczestniczy w życiu córki, nie wychowuje jej, nie utrzymuje z nią także żadnego kontaktu.

Zdaniem podatnika, rodzic nie musi wychowywać dziecka, mieszkać z nim czy łożyć na jego utrzymanie aby odliczyć ulgę prorodzinną. Wystarczy jedynie, by spełniał on kryterium formalne, jakim jest posiadanie władzy rodzicielskiej, tę natomiast posiada, została mu bowiem ona jedynie ograniczona. Postępowanie podatkowe nie jest od tego aby ustalać, kto i ile wnosi do wychowania dziecka oraz ile czasu mu poświęca, a także, czy wartościowe są czynności wychowawcze. Na poparcie swoich powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatnik wskazał, że w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 77/10, wskazano, że do zastosowania ulgi prorodzinnej nie jest konieczne ...