NSA. Ulga mieszkaniowa: Własne cele a własne potrzeby to różnica

Wykładnia językowa nie może prowadzić do zawężenia zwrotu niedookreślonego "własnych celów mieszkaniowych", o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym. Zatem rolą organów będzie odniesienie się do normatywnego zwrotu "własnych celów mieszkaniowych", a nie kreowania "własnych potrzeb mieszkaniowych". Skoro ustawodawca na gruncie przepisów ww. ustawy operuje pojęciem "własnych celów mieszkaniowych", to na tym należy poprzestać - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.