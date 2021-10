NSA. Termin na złożenie zawiadomienia SD-Z2 wynosi 6 miesięcy

W styczniu 2020 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), w którym podatniczka wykazała nabycie w darowiźnie od matki środków pieniężnych w kwocie 505 000 zł. W uwagach obdarowana wskazała, że wpłaty były dokonywane przez darczyńcę na rachunek dewelopera (w czerwcu i lipcu 2019 r.), wobec czego nie mogła swobodnie tymi środkami dysponować. Podatniczka stwierdziła, że mogła korzystać z darowizny dopiero w momencie sporządzenia w formie aktu notarialnego w grudniu 2019 r. umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W zgłoszeniu obdarowana jako datę nabycia i datę powstania obowiązku podatkowego wskazała grudzień 2019 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził jednak, że zgłoszenie SD-Z2 w części dotyczącej darowizn z czerwca 2019 r. i lipca 2019 r. zostało złożone po upływie sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: "u.p.s.d."). Z tego powodu darowiznę należało wykazać w zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Ponadto według Naczelnika potwierdzenie obciążenia rachunku matki podatniczki w czerwcu 2019 r. tytułem opłaty za umowę rezerwacyjną, w której stroną rezerwująca jest podatniczka, rodzi obowiązek podatkowy po stronie obdarowanej.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uznał, że Naczelnik US postąpił prawidłowo ustalając zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn. Niezgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6-miesięcy skutkuje utratą prawa do zwolnienia z podatku, a naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany opodatkować nabytą darowiznę na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 u.p.s.d.).

DIAS wskazał ponadto, że z treści art. 4a ust. 2 u.p.s.d. wynika, że przepis ten będzie miał zastosowanie, jeżeli "nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a". Dotyczy więc takiej sytuacji, gdy nabywca uzyskał wiedzę o nabyciu określonej rzeczy lub prawa po upływie terminu, w jakim należało dokonać pierwotnego zgłoszenia, czyli po upływie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nawet podatniczka uzyskałaby wiedzę o nabyciu w darowiźnie środków pieniężnych dopiero w grudniu 2019 r., to nastąpiłoby to jeszcze w trakcie...