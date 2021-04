NSA. Świadczenia dla oddelegowanych pracowników z PIT

Z wnioskiem o interpretacją zwróciła się spółka, która w ramach prowadzonej działalności podejmuje różnego rodzaju działania finansowe, sprzedażowe, produkcyjne oraz związane ze specyfiką branży, tj. np. ochroną zdrowia. Koordynacja i zarządzanie tymi procesami wymaga specjalistycznej wiedzy i doboru odpowiedniego personelu, w tym na szczeblu menedżerskim. W związku z tym spółka przyjmuje od innych spółek pracowników posiadających stosowne kwalifikacje do pracy w ramach oddelegowań i na czas oddelegowania podpisuje z nimi lokalnie umowy o pracę w Polsce. Oddelegowania, co do zasady, trwają co najmniej rok, a osoby oddelegowane przenoszą do Polski centrum swoich interesów życiowych oraz gospodarczych i są uznawane za polskich rezydentów podatkowych (dalej: u.p.d.o.f"). Spółka także wysyła swoich pracowników do zagranicznych spółek w celach szkoleniowych. Pracownicy są oddelegowani na różne okresy do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy. W związku z transferami pracowników grupy pomiędzy spółkami spółka finansuje pozapłacowe wydatki związane z zatrudnieniem/zaangażowaniem osób mobilnych związanych z oddelegowaniem. Dodatkowo, w niektórych przypadkach wydatki zostają także określone indywidualnie z pracownikiem w jego tzw. liście oddelegowania, będącym aneksem do umowy o pracę. Spółka w celu zapewnienia możliwości świadczenia pracy osobom mobilnym w kraju oraz zagwarantowania prawidłowej organizacji pracy w miejscu oddelegowania, zapewnia im dodatkowe wydatki. Zdarza się, że spółka zwraca osobie mobilnej uprzednio poniesione przez nią koszty. Celem organizacji powyższych oddelegowań pracowników spółki za granicę oraz przyjmowania osób z podmiotów zagranicznych jest transfer wiedzy, który przyczyni się do zwiększenia efektywności zespołów oraz wykorzystania potencjału talentów, a w konsekwencji doprowadzi do osiągnięcia korzyści biznesowych oraz zwiększenia przychodów operacyjnych spółki. Celem oddelegowań nie jest generowanie przysporzenia pracownikom.

W związku z powyższym spółka powzięła wątpliwość, czy ponoszone przez nią, jako pracodawcę, określone wydatki w interesie pracowników (rezydentów) należy uznać za przychód pracownika (w rozumieniu u.p.d.o.f.) i - co z tym związane - są przyczyną obowiązku obliczenia, pobierania i odprowadzania z tego powodu zaliczek przez skarżącą, jako płatnika, na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto spółka zapytała organ podatkowy, czy ponoszone przez nią wydatki na składki na zagraniczne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w związku z oddelegowaniem osób mobilnych w kraju oddelegowania (Polsce) stanowi przychód dla osób mobilnych, a w konsekwencji czy na spółce ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem spółki, sfinansowanie przez nią wydatków, związanych z przeniesieniem osób mobilnych, nie zostało spełnione w interesie pracowników i nie służy zapewnieniu im realnej korzyści (przysporzenia w ich majątku, polegającego na powiększeniu aktywów lub uniknięciu wydatków, które musieliby ponieść). Zatem, wydatki te nie stanowią przychodu po stronie osoby mobilnej i ściśle związane z wykonywaniem przez osobę mobilną obowiązków służbowych, a także nie służą realizacji celów osobistych. Ponoszone przez nią wydatki w związku z oddelegowaniem osób mobilnych nie stanowią dla tych osób przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., a w konsekwencji na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. W opinii spółki ponoszenie przez nią wydatków w za...