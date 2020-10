NSA. Sprzedaż wysyłkowa bez wpływu na zwolnienie podmiotowe z VAT

W toku kontroli podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił, że podatnik utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z przekroczeniem granicznej kwoty sprzedaży wynoszącej 150 000 zł, jednakże nie zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Organ stanął bowiem na stanowisku, że do wartości sprzedaży, o której mowa w tym przepisie powinien doliczyć obrót ze sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, jako podlegającą opodatkowaniu na terytorium kraju, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 23 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w wyniku czego uznał, że do podatnika nie ma zastosowania art. 113 ust. 2 wskazanej ustawy. Ponadto organ stwierdził, że podatnik dokonując sprzedaży za pośrednictwem Poczty Polskiej poza terytorium Unii Europejskiej, nie dopełnił wymagań formalnych w postaci zgłoszeń celnych wywozowych i nie posiada w związku z tym dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Sprzedaż taka nie stanowi zatem eksportu towarów w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem podatnik nie miał prawa do zastosowania stawki podatku 0%. W efekcie powyższego organ określił podatnikowi zobowiązania podatkowe.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA przyznał rację fiskusowi, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego powinien doliczyć do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż podlegającą opodatkowaniu na terytorium kraju i niekorzystającą ze zwolnienia przedmiotowego, a więc również sprzedaż wysyłkową w części, która podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Innego zdania był natomiast Naczelny Sąd Administracyjny. ...