NSA. Sprzedaż działki z jedną ścianą budynku zwolniona z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z oceną organu podatkowego, że planowana przez gminę sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) samej działki, bo nakłady na niej stanowiły własność nabywców, wydzielonej z innej i zajętej przez fragmenty (ściany wschodnie) budynków jednorodzinnego i gospodarczego, które to budynki są położone na nieruchomości sąsiedniej będącej własnością przyszłych nabywców, w sytuacji braku przeznaczenia pod zabudowę dla tej działki wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), gdyż stanowi dostawę terenu zabudowanego. WSA podzielił natomiast stanowisko gminy, że w tym przypadku - mimo posadowienia ścian wschodnich budynków na rzeczonej działce - mamy do czynienia z dostawą terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany, która kwalifikuje się do powołanego zwolnienia.

Szef KAS zaskarżył skargą kasacyjną wyrok w całości. Organ zarzucił WSA naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. przez błędną wykładnię prowadzącą do uznania, że dostawa gruntu niespełniającego definicji terenu budowlanego, w sytuacji gdy znajdują się na nim fragmenty budynków jednorodzinnego oraz gospodarczego (ich ściany wschodnie), usytuowanych na sąsiedniej nieruchomości i które to fragmenty nie są przedmiotem sprzedaży (ani rozliczeń nakładów), stanowi dostawę gruntu niezabudowanego, a w konsekwencji - błędne zastosowanie rzeczonego przepisu w wyniku przyjęcia, iż zbywany grunt jako niezbudowany korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w nim przewidzianego, podczas gdy prawidłowa wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. powinna prowadzić do oceny, że w opisanym przypadku mamy do c...