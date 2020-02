NSA. Sposób opodatkowania przychodów z najmu: Wybór podatnika niewiele znaczy

Jeżeli określona działalność polegająca na wynajmie lokali, także mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wykazuje cechy zarobkowości i ciągłości, a przede wszystkim zorganizowania, świadczy to o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych składników majątkowych bez względu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoją działalność - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatnik podał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest właścicielem kilkudziesięciu lokali mieszkalnych, które wynajmuje długookresowo lub okazjonalnie. Część z nich jest wprowadzona do ewidencji środków trwałych, a część stanowi majątek prywatny i do ewidencji tej wprowadzona nie jest. Zadał pytanie, czy najem nieruchomości niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i stanowiących majątek prywatny może być opodatkowany na zasadach zryczałtowanych. W jego opinii dochód z najmu nieruchomości niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych powinien być opodatkowany ryczałtowo, ponieważ do podatnika należy wybór sposobu opodatkowania albo jako przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo jako przychodu z najmu prywatnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, że decydujące znaczenie ma okoliczność, czy sposób prowadzenia najmu odpowiada, zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, a nie przekonanie czy wybór podatnika. W szczególności, jeżeli najem nieruchomości niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych stanowi szereg czynności cyklicznych, powtarzalnych okresowo w sposób zorganizowany i ciągły, podejmowanych w celach zarobkowych, odpowiada definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, co sprawia, że nie może być uznany za najem prywatny, ale powinien zostać zakwalifikowany do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i opodatkowany w sposób przewidziany dla przychodów z tego źródła.

Uwzględniając skargę i uchylając zaskarżoną nią ww. indywidualną interpretację Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odwołując się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 1940/15) wskazał, że użyty w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT zwrot "z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą" eksponuje aspekt przedmiotowy. Ponieważ czynności podejmowane przy wynajmie nieruchomości ze swej istoty wypełniają cechy charakteryzujące pozarolniczą działalność gospodarczą, okoliczność ta nie może determinować przypisania osiągniętego w ten sposób przychodu do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a za kryterium różnicujące należy uznać zamiar podatnika, który decyduje, czy określony przedmiot najmu jest czy nie jest związany z działalnością gospodarczą.

W skardze kasacyjnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokali do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej albo do przychodów z najmu...