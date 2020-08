NSA. Przy zwrocie VAT po terminie przysługują odsetki

Odsetki od zwracanej, po terminie do dokonania zwrotu, kwoty podatku od towarów i usług, w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty na podstawie art. 87 ust 2 zd. trzecie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, są należne bez względu na to czy kwota podatku do zwrotu jest tożsama z deklarowaną przez podatnika, czy też określona została przez organ decyzją w niższej wysokości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, po ponownie przeprowadzonym postępowaniu, odmówił podatnikowi wypłaty odsetek po upływie ustawowych terminów od zwrotu VAT. Organ podatkowy wyjaśnił, że w stosunku do deklaracji VAT-7 podjął czynności mające na celu zweryfikowanie zasadności zwrotów i każdorazowo przed upływem ustawowego terminu do zwrotu, wydawał postanowienia przedłużające ten termin. W jego ocenie art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) nie miał w sprawie zastosowania, gdyż sam fakt wszczęcia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu weryfikację zasadności wnioskowanego zwrotu VAT, a w konsekwencji przedłużenia ustawowego terminu do zwrotu, wyłącza możliwość wypłaty oprocentowania, o którym mowa w tym przepisie.

Po rozpoznaniu odwołania, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił decyzję Naczelnika US i orzekł o należnych odsetkach od kwoty zwrotów różnicy VAT. Dyrektor stwierdził, że w żadnym przypadku organ I instancji nie dokonał zwrotu VAT przed upływem terminu 60 dni, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o VAT, a termin ten był zawsze przedłużany w związku z koniecznością weryfikacji zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie. W sprawie nie ma zastosowania art. 87 ust. 7 ustawy o VAT. Odnośnie art. 87 ust. 2 zdanie trzecie ustawy o VAT Dyrektor podkreślił, że nie w każdym z okresów rozliczeniowych czynności weryfikacyjne podjęte przez organ doprowadziły do zakwestionowania deklarowanej przez podatnika kwoty zwrotu różnicy podatku. O ile bowiem w wydanych decyzjach podatkowych dotyczących rozliczenia VAT za czerwiec 2012 r., luty 2013 r., marzec 2013 r. oraz od maja do września 2013 r., kwota do zwrotu na rachunek bankowy została określona w innej wysokości, niż wynikała z deklaracji VAT-7; o tyle w decyzjach podatkowych dotyczących rozliczenia za: styczeń 2012 r., styczeń 2013 r. oraz kwiecień 2013 r., kwoty zwrotu różnicy podatku określono w takiej samej wysokości, jaka wynikała z deklaracji, co oznacza, że kwoty zwrotu różnicy podatku zadeklarowane przez podatnika nie zostały za te okresy zakwestionowane. Tym samym spełnione zostały przesłanki zastosowania art. 87 ust. 2 zdanie trzecie ustawy o VAT i urząd skarbowy winien był naliczyć na rzecz podatnika odsetki w wyso...