NSA. Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną, zamiana udziałów na akcje a koszty przy ich sprzedaży

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik podał, że od 2017 roku jest właścicielem udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta planuje przekształcenie w spółkę akcyjną, a on obejmie akcje, zamieniając swoje udziały na akcje w nowej spółce. Zamierza następnie sprzedać te akcje w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem. Proces zbycia akcji w celu umorzenia będzie przeprowadzony jako umorzenie dobrowolne.

Podatnik zadał pytanie, czy dokonując odpłatnego zbycia akcji powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) oraz czy będzie uprawniony do pomniejszenia przychodu podatkowego o koszty uzyskania przychodu stanowiące wartość bilansową udziałów - zajmując stanowisko, że koszty uzyskania przychodów powinny być ustalone zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., a podstawą do ich obliczenia powinna być wartość bilansowa majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przekształcanej) na moment jej przekształcenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe i wskazał, że może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie faktyczne wydatki poniesione na nabycie udziałów (wydatki historyczne), natomiast wartość bilansowa tych udziałów ustalona dla celów przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną nie może być uznana jako koszt uzyskania przychodu. Art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. stanowi o faktycznych wydatkach, a nie o wartościach bilansowych czy księgowych.

Sprawa trafiła do do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego:

WSA zauważył, że w przedstawionym przypadku obie strony zgodziły się, że koszty uzyskania przychodu należy określić zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Jednak w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę akcyjną koszt uzyskania przychodu powinien być określony na podstawie wartości bilansowej majątku spółki z o.o. na moment przekształcenia, a nie na podstawie historycznych kosztów poniesio...