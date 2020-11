NSA. Prywatne przedszkole to nie zakład rehabilitacji leczniczej

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że wobec jej syna zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika m.in. konieczność zaopatrzenia go w środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, a także korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Jej syn posiada również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z którego wynika konieczność objęcia dziecka terapią: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej (SI) oraz zajęciami uspołeczniającymi.

Podatniczka wyjaśniła, że jej syn uczęszcza do prywatnego specjalistycznego przedszkola terapeutycznego, w ramach którego realizowane są różnego rodzaju terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przygotowywanego na tej podstawie w przedszkolu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Dodatkowo jej syn uczęszcza na dodatkowe prywatne zajęcia terapeutyczno-logopedyczne, SI oraz dogoterapię.

W ocenie podatniczki, specjalistyczne przedszkole terapeutyczne, do którego uczęszcza jej syn ma przede wszystkim charakter zakładu rehabilitacji leczniczej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego. Jako rehabilitację leczniczą przyjmuje się bowiem kompleksowe działania mające na celu m.in. przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Podatniczka chciała wiedzieć m.in. czy wydatki ponoszone na czesne w prywatnym przedszkolu terapeutycznym, w którym realizowane są różne formy terapii (zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), a także wydatki ponoszone na dodatkową prywatną terapię (logopedyczną, SI i dogoterapię), podlegają odliczeniu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "ustawa o PIT"). Jej zdaniem - tak.

Organ podatkowy odwołał się jednak...