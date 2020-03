NSA. Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT musi zawierać datę

Organ podatkowy dostrzegając potrzebę wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku w toku prowadzonego postępowania podatkowego powinien sprecyzować termin przez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej, do której termin zwrotu podatku pozostanie w fazie przedłużenia. Użycie przez organ frazy "do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń w ramach postępowania podatkowego" nakazuje lokować moment kończący przedłużenie terminu zwrotu w bliżej nieokreślonej przyszłości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczy kolejnego przedłużenia 60-dniowego terminu do dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym spółce, wykazanej w deklaracji VAT-7 za maj 2012 r. (postanowienie z sierpnia 2016 r.) Kolejnego, gdyż ów termin był wcześniej raz przedłużany postanowieniem z lipca 2012 r. do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Spółka nie kwestionowała powyższego postanowienia, a zatem zadeklarowany uprzednio zwrot został prawomocnie przedłużony "do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że ww. postanowienia zostały wydane z naruszeniem art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 217 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez niewskazanie w jego sentencji daty przedłużenia terminu zwrotu podatku.

WSA stwierdził, że organ podatkowy dostrzegając potrzebę wydania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku w toku prowadzonego postępowania podatkowego powinien sprecyzować termin przez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej, do której termin zwrotu podatku pozostanie w fazie przedłużenia.