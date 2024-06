NSA. Podział majątku po rozwodzie: Spłata byłego małżonka a PIT

Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego jej współwłaściciel (obdarowany) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione.

We wniosku o interpretację podatniczka wskazała, że w lipcu 2017 r. jej były mąż, z którą była wówczas w związku małżeńskim, darował jej udział wynoszący 1/2 części w zabudowanej nieruchomości. W małżeństwie panował ustrój rozdzielności majątkowej. W czerwcu 2018 r. sąd okręgowy orzekł jednak rozwód małżonków, natomiast w listopadzie 2018 r. dokonali oni zniesienia współwłasności ww. nieruchomości w ten sposób, że jej jedynym właścicielem został były mąż, który zobowiązał się do spłaty na rzecz podatniczki kwoty odpowiadającej połowie wartości nieruchomości. Wysokość spłaty odpowiadała wartości darowizny z 2017 r.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy w wyniku dokonania zniesienia współwłasności nieruchomości, w której to udział nabyła w drodze darowizny, w zamian za spłatę dokonaną przez współwłaściciela (nabywcę nieruchomości) za kwotę odpowiadającą wartości darowizny jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, w sytuacji gdy od nabycia przez nią udziału do zniesienia współwłasności nie upłynęło 5 lat. Jej zdaniem - nie.

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zniesienie współwłasności nieruchomości, w której to udział podatniczka nabyła w drodze darowizny, w zamian za spłatę dokonaną przez współwłaściciela, stanowi formę odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku doc...