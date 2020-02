NSA. Podatek od nieruchomości za garaż przedsiębiorcy

Prezydent Miasta wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia spółce wysokości podatku od nieruchomości uznając, że nie złożyła ona prawidłowej deklaracji na ww. podatek. Zdaniem organu posiadane przez spółkę udziały w garażu wielostanowiskowym pełniącym funkcję niemieszkalną, prawnie wyodrębnionym w stosunku do budynku mieszkalnego stanowiącego własność spółki będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości z użyciem stawki dotyczącej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc stawki najwyższej.

Po rozpatrzeniu odwołania od powyższej decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Kolegium podało - powołując się na przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) - że sam fakt posiadania gruntów, budynków czy budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest podstawowym i wystarczającym warunkiem prawnym do zaliczenia tych nieruchomości w poczet kategorii przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wyjątkiem są budynki mieszkalne.

Kolegium odnosząc się do posiadanych przez spółkę udziałów w garażu wielostanowiskowym, który jest lokalem niemieszkalnym, prawnie wyodrębnionym, posiadającym odrębną księgę wieczystą, stanęło na stanowisku, że należało go opodatkować stawką najwyższą, bez względu na to czy jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej czy też nie. Organ odwoławczy podkreślił, że garaż wielostanowiskowy stanowi odrębny lokal użytkowy (położony w obrębie budynku) i nie spełnia w jakikolwiek sposób funkcji mieszkalnej.

Sądy, Wojewódzk...