NSA. Podatek od nieruchomości: Silos to nie budynek

W art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane ustawodawca pośród obiektów budowlanych stanowiących budowle wymienił zbiorniki, a w kategorii XIX załącznika do tej ustawy dookreślił, iż do tej kategorii obiektów budowlanych zalicza się zbiorniki przemysłowe, jak silosy. Skoro zbiornikiem jest silos, a zbiornik mocą przepisu ustawy został zakwalifikowany do budowli, to bezsprzecznie silos nie może być kwalifikowany jako budynek, nawet jeśli spełnia kryteria budynku określone w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka z o.o. wniosła o stwierdzenie nadpłaty podatku od 2015-2017. Wraz z wnioskiem złożyła odpowiednio skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości za wyżej wskazane lata. Motywem złożenia ww. wniosku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017, SK 48/15. Spółka zmniejszyła podatek w zakresie budowli, uznając że w pierwotnej deklaracji błędnie zakwalifikowała silosy na zboże do opodatkowania według stawki właściwej dla budowli, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.). W deklaracji korygującej spółka uznała bowiem, że silosy na zboże są budynkami i wykazała je do opodatkowania według stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.

Wójt Gminy po oględzinach nieruchomości na której są posadowione sporne silosy odmówił spółce stwierdzenia wnioskowanej nadpłaty. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości tę decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wójt ponownie odmówił stwierdzenia nadpłaty.

Zdaniem Wójta, silosy na zboże nie mają cech budynków, pomimo że są trwale związane z gruntem. Ze względu na swoje wyposażenie i związane z nim urządzenia i infrastrukturę nie są budynkami, wchodzą one w skład kompleksu magazynowania zboża, a urządzenia wchodzące w jego skład służą do: przechowywania, suszenia, magazynowania i ekspedycji zbóż. Jak wskazał, zboże jest przyjmowane ze środków transportowych do kosza przejściowego, a następnie poprzez systemy redlerów i podnośników zboże można skierować na czyszczenie, suszarnię lub do silosów zbożowych. Z opisu technicznego zawartego w projekcie budowlanym jednoznacznie wynika, że cały kompleks stanowi jednolitą technologiczną całość. Posiadają takie cechy obiektu budowlanego, jak: przeznaczenie, wyposażenie i funkcje. W ocenie organu sporne silosy stanowią element całego systemu produkcyjnego. Jeżeli bowiem silos jest częścią instalacji przesyłu i magazynowania zboża i wyposażony jest w instalacje umożliwiające wykonywanie tych funkcji, to wypełnia definicję budowli z art. 1a ust. 1 pkt 2) u.p.o.l., w której wskazano na istotną cechę takich obiektów, jaką jest funkcjonalność, poprzez odniesienie się ...