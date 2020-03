NSA. Odsetki od zasądzonego odszkodowania są opodatkowane PIT

Skoro odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego nie są ani właściwym odszkodowaniem, ani zadośćuczynieniem, to nie mieszczą się w zakresie zwolnienia podatkowego. Dlatego jeśli ustawodawca nie wymienił odsetek od odszkodowania jako podlegających zwolnieniu, to przyjęcie odmiennego poglądu byłoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykładni rozszerzającej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatniczka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyjaśniła, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta doszło do wywłaszczenia m.in. działki będącej własnością ojca podatniczki, który już nie żyje. Podatniczka jest jednym z jego spadkobierców. Podatniczka wraz z pozostałymi spadkobiercami wystąpiła o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta. W wyniku wieloletniego postępowania, Wojewoda ostateczną decyzją stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta. W tych okolicznościach Sąd Okręgowy przyjął, że spełnione zostały wszystkie przesłanki z art. 417¹ § 2 ustawy - Kodeks cywilny i uwzględnił powództwo co do zasady, zasądzając na rzecz podatniczki odszkodowanie z odsetkami ustawowymi. Urząd Wojewódzki, wykonując prawomocny wyrok sądowy, przekazał na rachunek bankowy podatniczki odszkodowanie oraz odsetki, a następnie wydał podatniczce PIT-8C, w którym wypłacone odsetki wykazał jako jej przychód.

Podatniczka chciała wiedzieć czy wypłacone jej odsetki ustawowe od zasądzonego odszkodowania korzystają ze zwolnienia podatkowego, o którym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem, odsetki także mają charakter odszkodowawczy, a ich byt prawny jest integralnie związany z losami należności głównej. Odsetki od odszkodowania wraz z samym odszkodowaniem należy więc zaliczyć do tego samego źródła przychodów. Dlatego też, w przekonaniu podatniczki, prawidłowa interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT prowadzi do wniosku, zgodnie z którym ustawodawca zwalniając od podatku dochodowego odszkodowanie jednocześnie zwalnia odsetki za zwłokę w wypłacie tej należności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że zwolnienie podatkowe doty...