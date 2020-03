NSA. Odsetki od nieuiszczonej w terminie grudniowej zaliczki na PIT

Upływ terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zakreślonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące roku, nie kończy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upływie tego terminu istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeżeli uzna się, że zaliczki na podatek dochodowy utraciły byt prawny, przestały istnieć, to nie można również naliczać od nich odsetek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatnik 27 kwietnia 2016 r. złożył zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36L za 2015 r. Naczelnik US ustalił, że zaliczki za I, II i III kwartał 2015 r. zostały przez podatnika zapłacone 19 stycznia 2016 r., natomiast zaliczkę za IV kwartał 2015 r. podatnik wpłacił po ustawowym terminie, tj. dnia 21 stycznia 2016 r. oraz 27 kwietnia 2016 r. (data złożenia zeznania PIT-36L za 2015 r.). W związku z tym Naczelnik US wezwał podatnika do uregulowania należności w łącznej kwocie 2417,60 zł (kwotę 2406 zł stanowią odsetki, kwotę 11,60 zł stanowią koszty upomnienia) z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2015 r.

W odpowiedzi na ww. pismo podatnik wskazał, że odsetki te zostały naliczone w sposób nieprawidłowy. Jak wyjaśnił podatnik, zaliczkę za IV kwartał zlecił do zapłaty w banku w terminie, tj. 20 stycznia 2016 r. Niestety bank przekazał pieniądze do Urzędu Skarbowego dopiero następnego dnia, tj. 21 stycznia 2016 r. Tym samym zaliczka nie została uznana jako wpłata w terminie. Za jednodniowe opóźnienie naliczono odsetki w kwocie 2406 zł. Podatnik nie podzielił stanowiska, że wraz z końcem roku ustaje byt prawny zaliczek i w związku z tym wpłaty po 20 stycznia nie można traktować jako wpłaty na poczet zaliczki grudniowej bądź zaliczki za IV kwartał, lecz może być to już jedynie wpłata na poczet zobowiązania podatkowego, które będzie wynikać z zeznania rocznego. Jego zdaniem, uregulował on należności tytułem zaliczki na podatek dochodowy 21 stycznia 2016 r. zatem odsetki winny zostać naliczone za okres jednego dnia (21 stycznia 2016 r.) w wysokości 24 zł.

Sąd pierwszej instancji przyznał rację podatnikowi i uchylił zaskarżoną do...