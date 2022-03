NSA: Odpowiedzialność członka zarządu za podatek VAT na wystawionej fakturze

Artykuł 108 ustawy o VAT mówi, iż w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe powstałe z tego tytułu na podobnych zasadach, jak w innych przypadkach odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

TEZY

Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) za zaległości spółki kapitałowej, powstałe na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. T. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 w sprawie ze skargi T. T. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich 1. oddala skargę kasacyjną, 2. prostuje oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 w ten sposób, że zamiast wpisanych danych Skarżącej "N. T. T." wpisać "N. T. T.".

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę N. T. (dalej: Skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: Dyrektor) z 31 grudnia 2019 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. (wyrok ten oraz pozostałe powoływane orzeczenia dostępne są na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skarżąca w złożonej skardze kasacyjnej zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy:

1/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 141 § 4 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. - dalej: O.p.) w zw. z art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), poprzez ich zastosowanie i wadliwe przyjęcie, że ziściły się wszystkie przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, mimo, iż w przedmiotowej sprawie przepis art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. – dalej: u.p.t.u.) nie ma zastosowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, a ponadto poprzez błędne zastosowanie tych przepisów, podczas gdy w przedmiotowej sprawie przepis art. 108 u.p.t.u. nie ma zastosowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, jako że kwota (zobowiązanie) wskazana w decyzji wydanej wobec spółki wyłącznie pozoruje podatek od towarów i usług, ale nim nie jest, a ponadto statuuje podwójną odpowiedzialność wobec podatnika (karną i podatkową) o charakterze represyjnym;

2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) i c) w zw. z art. 151 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 150 § 4 oraz art. 59 § 1 pkt 9 i art. 212 O.p., polegające na niezasadnym oddaleniu skargi, w sytuacji naruszenia przez Dyrektora wyżej powołanych przepisów poprzez uznanie doręczenia decyzji podatkowej w ustawowym 5-letnim terminie, mimo iż przesyłkę doręczono dopiero 4 marca 2020 r., co winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności w części – obejmującej okres od stycznia do listopada – na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 O.p., jaki rażąco naruszającej prawo;

3/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 151 w zw. z art. 3 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 118 § 1 O.p., polegające na niezasadnym oddaleniu skargi w sytuacji błędnego przyjęcia przez Dyrektora wykładni art. 118 § 1 O.p. i przyjęcie, że zwrot "wydanie decyzji" oznacza wyłącznie stronę techniczną postępowania w danej sprawie, czyli sporządzenie i podpisanie decyzji przez uprawnioną osobę, bez jej doręczenia stronie.

W oparciu o tak postawione zarzuty, Skarżąca wniosła o zmianę w części zaskarżonego wyroku i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, jak również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlegała oddaleniu.

(...)

Skarga kasacyjna zawiera dwie grupy zarzutów, z których pierwsza koncentruje się na wykazaniu naruszenia art. 118 § 1 O.p., gdyż zdaniem Skarżącej, w terminie wskazanym w tym przepisie, decyzja orzekająca o odpowiedzialności osoby trzeciej, powinna zostać doręczona, nie zaś jedynie wydana. W drugiej grupie zarzutów Skarżąca wskazywała, że brak jest podstaw do orzekania o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu podatku wynikającego z art. 108 u.p.t.u.

Odnosząc się do pierwszej grupy zarzutów, przypomnieć należy, że decyzją z 16 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji orzekł o odpowiedzialności Skarżącej za zaległości podatkowe spółki, której była członkiem zarządu, z tytułu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2014 r. Od decyzji tej Skarżąca pismem z 5 sierpnia 2019...