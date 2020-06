NSA. Odliczenie VAT: Wydanie nieruchomości nie jest konieczne

Dla dostawy towarów, tj. odpłatnego zbycia nieruchomości, wystarczy zawarcie ważnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nie jest istotne wydanie nieruchomości. Skutkiem przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym (cywilistycznym) jest uzyskanie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka złożyła korektę deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazała kwotę do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. W związku z tym Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprowadził kontrolę podatkową. W toku kontroli podatkowej stwierdził nieprawidłowości, które wynikały z zaewidencjonowania w rejestrze zakupów VAT, a następnie rozliczenia w korekcie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 faktur dotyczących zakupu nieruchomości, które na dzień złożenia deklaracji z wykazaną kwotą do zwrotu nie były, w ocenie organu, we władaniu spółki, a tym samym nie mogła nimi rozporządzać jak właściciel.

Po zakończonej kontroli podatkowej spółka nie dokonała korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) uwzględniającej w całości ujawnione nieprawidłowości i Naczelnik US wobec niej postępowanie podatkowe, zakończone decyzją w której określono spółce nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Organ stwierdził, że prowadzona przez spółkę ewidencja zakupu VAT jest nierzetelna i nie może być uznana za dowód w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA oddalił skargę spółki. Zdaniem sądu uzyskanie władztwa ekonomicznego, które można określić jako komponent "faktyczny" czynności dostawy towaru jest konieczne, aby doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.).

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że powyższy pogląd WSA jest wadliwy i świadczy o błędnej wykładni art. 7 ust. 1 u.p.t.u. na tle stanu faktycznego sprawy. Zgodnie z tym przepisem p...