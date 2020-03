NSA. Nocleg od pracodawcy jest przychodem oddelegowanego pracownika

Wartość świadczenia za nocleg uregulowana ze środków pracodawcy stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Tym samym, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika niebędącego w podróży służbowej - ewentualnie nadwyżki ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT - pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Obywatelem Niemiec złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie skutków podatkowych sfinansowania noclegów oddelegowanym pracownikom. Wyjaśnił, że na terytorium Polski wykonuje pracę na rzecz swojego niemieckiego pracodawcy na podstawie zawartej umowy o pracę. Jego pracodawca świadczy swoje usługi na terytorium Polski poprzez zakład. Zatrudnia on pracowników w Niemczech, a następnie w ramach projektów wysyła ich do Polski na podstawie umów o oddelegowanie. Pracodawca, zgodnie z tą umową, zapewnia mu noclegi, które związane są z jego pobytem na terytorium Polski w celu wykonywania pracy. Koszty zakwaterowania ponoszone są bezpośrednio przez pracodawcę.

Pracownik chciał wiedzieć czy z tytułu zapewnienia przez pracodawcę noclegów w trakcie oddelegowania uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jego opinii nie, ponieważ przychodem ze stosunku pracy byłaby jedynie równowartość noclegu w przypadku, gdy noclegi miałyby charakter prywatny i nie wiązały się ze świadczeniem pracy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że z chwilą otrzymania przez pracownika świadczenia w postaci noclegu, powstaje u niego przychód z nieodpłatnych świadczeń kwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Opodatkowaniu podlega wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu zapewnienia noclegów w trakcie oddelegowania do miejsca wskazanego jako miejsce zatrudnienia w umowie o oddelegowanie, jednakże wyłącznie w tej części, która nie jest objęta zakresem zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Na podstawie tego przepisu wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się z organem podatkowym. Zdaniem sądu, ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia nocle...