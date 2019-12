NSA kolejny raz o uldze meldunkowej

Z uzasadnienia: w świetle uregulowań art. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu z lat 2007-2008) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej było zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu stanowiącym przedmiot odpłatnego zbycia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli w sprawie nie budzi wątpliwości, że podatnik zamieszkiwał pod danym adresem i był zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesięcy, samo niezłożenie oświadczenia o spełnieniu tego warunku nie może pozbawiać prawa do takiej ulgi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Artur Kot, Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K.B.-K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 września 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 434/17 w sprawie ze skargi K.B.-K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr [...] w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie na rzecz K.B.-K. kwotę 4389 (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 21 września 2017 r., I SA/Ol 434/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę K.B.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie decyzją z dnia 19 kwietnia 2017 r., określił K.B.K. (dalej: strona, skarżąca) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie 34.901 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, względnie uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Uzasadniając rozstrzygnięcie, organ wskazał, że wobec nabycia udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym przez stronę w sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące na dzień 30 grudnia 2008 r. - stosownie do treści art.8 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz.1316 ze zm.). W motywach rozstrzygnięcia organ stwierdził, że aby strona mogła ubiegać się o zwolnienie z podatku od uzyskanego przychodu, oprócz minimum 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały w lokalu, który był przedmiotem sprzedaży, powinna najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2012r. złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Organ wskazał, że strona nie złożyła oświadczenia o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej oraz nie wykazała podatku należnego za 2011r. z odpłatnego zbycia ww. lokalu. Jednocześnie zaznaczył, że nie kwestionuje faktu zamieszkiwania i zameldowania strony w spornym lokalu przez okres 12 miesięcy przed zbyciem.

W skardze do WSA strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. W ocenie sądu nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1 lit a-c p.p.s.a. do uchylenia decyzji.

Sąd oddalając skargę stwierdził, że bez znaczenia pozostają twierdzenia skarżącej dotyczące przyczyn niezłożenia oświadczenia o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej. Zarzuty odnoszące się do błędnego pouczenia strony przez pracowników urzędu skarbowego o zasadach i warunkach stosowania opisanego zwolnienia podatkowego są gołosłowne. Strona nie dysponuje indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art.14b o.p., a jedynie zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić podatnikowi. Tym samym zarzut naruszenia art.21 ust.1 pkt 126 u.p.d.o.f. oraz przepisów postępowania w związku z nieprzeprowadzeniem dowodów na okoliczność błędnego pouczenia skarżącej o przysługującym jej zwolnieniu od podatku, nie zasługują na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego błędnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie wydatków i nakładów udokumentowanych fakturami i rachunkami, sąd stwierdził, że jest on bezzasadny. W świetle jednoznacznego brzmienia powołanego art.22 ust.6e u.p.d.o.f,, brak jest podstaw do powoływania biegłego w celu oszacowania wartości tych nakładów, czy też powoływania świadków w celu ustalenia stanu lokalu przed i po remoncie. Ustawodawca w sposób precyzyjny określił sposób ustalenia wartości nakładów, a zatem brak faktur VAT pozbawia stronę możliwości ich przyjęcia (oszacowania) na innej podstawie do celów wyliczenia dochodu z odpłat...