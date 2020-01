NSA: Kiedy firma zagraniczna posiada w Polsce zakład

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia WSA del. Bogusław Wolas, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej F. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3313/16 w sprawie ze skargi F. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od F. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z 15 maja 2017 r., III SA/Wa 3313/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę F. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z 22 lipca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku spółka zarzuciła na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a., polegające na naruszeniu przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:

1. art. 133 § 1 p.p.s.a. przez wyprowadzenie przez sąd oceny prawnej na gruncie faktów niewynikaiacych z akt sprawy polegające na uznaniu, że poziom wynagrodzenia pracowników spółki w Polsce w stosunku do wynagrodzenia pozostałych jej pracowników wynika z kluczowego znaczenia prac wykonywanych przez te osoby,

2. art. 141 § 4 p.p.s.a. przez nieprawidłowe uzasadnienie zaskarżonego wyroku, polegające na:

- przyjęciu przez Sąd stanu faktycznego sprawy odbiegającego od okoliczności przedstawionych przez spółkę we wniosku o wydanie Interpretacji, co do zbieżności przedmiotu działalności spółki na terytorium Polski z przedmiotem jej działalności jako całości,

- całkowitym pominięciu argumentacji Spółki przedstawionej we wniesionej skardze, a uzasadniającej brak możliwości uznania, że Spółka prowadziła w Polsce swoją działalność.

3. art. 151 p.p.s.a. przez jego zastosowanie i niezasadne oddalenie skargi wniesionej do Sądu oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. przez jego niezastosowanie i niezasadne nieuwzględnienie tej skargi, pomimo naruszenia przez organ przy wydaniu interpretacji art. 14c § 1, art. 14c § 2, art. 14h w zw. z art. 121 § 1 o.p. polegające na:

- zignorowaniu faktu związania organu treścią wniosku -z opisu stanu faktycznego sprawy wynika wprost, że przedmiotem działalności spółki w żadnym wypadku nie jest przetwórstwo mięsa, tylko tzw. konfekcjonowanie wyrobów mięsnych oraz wędliniarskich do sprzedaży detalicznej,

- zaniechaniu przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia zajętego stanowiska na skutek pominięcia konieczności przyporządkowania stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę pod stosowane przepisy prawa,

- braku odniesienia się do istotnych argumentów podniesionych przez skarżącą

w złożonym wniosku.

Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1. naruszenie art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 4 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkow...