NSA. Jak opodatkować nieodpłatną rentę?

Jeżeli renta ustanowiona jest w pieniądzu, jej wartość odpowiada sumie nominalnych kwot okresowych wypłat, a podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli renta ustanowiona jest w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, możliwa zmienność cen tych rzeczy w czasie wykonywania umowy renty może prowadzić do zmiany jej wartości wyrażonej w pieniądzu. Uniemożliwia to ustalenie wartości renty w chwili powstania obowiązku podatkowego i uzasadnia ustalanie tej wartości w miarę wykonywania świadczeń, na podstawie art. 12 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatniczka zadeklarowała nabycie na podstawie umowy renty środków pieniężnych w kwocie 28 800 zł, płatnych od dnia 6.05.2019 r. do dnia 5.05.2022 r. w kwotach po 800 zł miesięcznie. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustalił podatniczce zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn w kwocie 3546 zł. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej decyzję tę utrzymał w mocy, stwierdzając, że ponieważ umowa renty została zawarta pomiędzy osobami zamieszkującymi pod tym samym adresem, będzie wykonywana w Polsce i tu też podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W skardze na ww. decyzję podatniczka zarzuciła naruszenie art. 187 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) oraz art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dalej: u.p.s.d.), podnosząc, że ze względu na stałe miejsce jej zamieszkania poza granicami Polski nabycie przez nią praw majątkowych w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że renta jest świadczeniem okresowym, polegającym na stałym dawaniu pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych, powtarzających się odstępach czasu. Skoro zatem umowa renty nie stanowi świadczenia z góry określonego co do wysokości, dla określenia podstawy opodatkowania zastosowanie znajduje art. 12 u.p.s.d. i winna być ona ustalana w miarę wykonywania świadczeń; organy podatkowe nie były więc uprawnione do przyjęcia jako podstawy opodatkowania wysokości świadczeń za cały okres. Ponieważ świadczenie rentowe podatniczki ma być wpłacane na jej rachunek bankowy, prowadzony w walucie polskiej lub do rąk własnych, a podatniczka mieszka w Polsce, gdyż taki adres wskazała w umowie renty, umowa ta będzie wykonywane w Polsce, co uzasadnia opodatkowanie w Polsce uzyskanego przez nią prawa majątkowego - chyba, że część rat świadczenia zostanie wypłacona poza granicami kraju; organy podatkowe powinny więc ustalić, czy i kiedy p...