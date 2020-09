NSA. Dostawa wyposażenia wyrobu medycznego ze stawką 8% VAT

Z uwagi na treść art. 132 ustawy o wyrobach medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych na potrzeby, m.in. ustawy o VAT należy traktować tak samo jak wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a w konsekwencji "wyposażenie wyrobów medycznych" mieści się w zakresie poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność między innymi w zakresie sprzedaży stomatologicznych wyrobów medycznych na potrzeby lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych oraz szeroko zakrojoną działalność szkoleniowo-edukacyjną. Jednocześnie jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemu służącego do wykonywania protez dentystycznych. System ten służy do wytwarzania protez stomatologicznych przez wykwalifikowanych techników dentystycznych pracujących w warunkach laboratoryjnych. W skład systemu wchodzą przede wszystkim:

materiały termoplastyczne służące do wytwarzania (tworzenia odlewów) protez,

materiały służące do tworzenia, na podstawie odpowiednich wycisków pobieranych z jamy ustnej pacjenta form, do których wtryskiwane są pod wysokim ciśnieniem i podgrzane do odpowiedniej temperatury materiały termoplastyczne,

automatyczne urządzenie wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, służące do odpowiedniego przygotowywania materiałów termoplastycznych, a następnie do ich wtryskiwania do form w celu wykonania protezy nadającej się do użycia w jamie ustnej pacjenta.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy dostawa ww. urządzenia stanowiącego wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, może być opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 8%. Jego zdaniem - tak. Urządzenie jest bowiem artykułem specjalnie przeznaczonym przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Przy czym jego specjalistyczne cechy sprawiają, że nadaje się i może być wykorzystywane jedynie w celu produkcji protez zębowych w zakładach techniki dentystycznej. Tym samym urządzenie stanowi wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych. W konsekwencji, do jego sprzedaży należy stosować 8% stawkę podatku VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że dostawa wyposażenia wyrobu medycznego, jakim jest ww. urządzenie podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%, bowiem dostawa ta nie dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (wyposażenie nie jest zarejestrowane jako wyrób medyczny). Jak podkreślił organ podatkowy, okoliczność, że urządzenie to jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, umożliwiający...