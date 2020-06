NSA. Doradca podatkowy może refakturować usługi notarialne

Do zastosowania normy prawnej zawartej w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług nie jest istotny rodzaj usługi (jeśli jest ona objęta podatkiem od towarów i usług), w świadczeniu której bierze udział podatnik, ponieważ i tak faktycznie usługa świadczona jest przez inny podmiot - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego spółka wskazała, iż jako podatnik VAT czynny świadczy usługi prawnicze i doradztwa podatkowego, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Za wykonane prace wystawia faktury VAT i otrzymuje zapłatę z tytułu wynagrodzenia oraz poniesionych kosztów i opłat. Zdarza się, że w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów dla dokonania określonych czynności niezbędny jest udział notariusza. Dlatego też spółka w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów organizuje i w przyszłości zamierza organizować współpracę z kancelarią notarialną. Wszystkie czynności notarialne, tj. sporządzanie aktów notarialnych, dokonywanie poświadczeń notarialnych oraz doręczanie oświadczeń złożonych przez klienta, dokonywane są w ramach współpracy spółki i kancelarii notarialnej, przy czym spółka nabywa usługi notarialne na rzecz klienta, gdyż to klient jest ostatecznym beneficjentem tych usług. Spółka ponosząc koszty czynności notarialnych działa w imieniu własnym, ale na rzecz klienta. Poniesione przez spółkę koszty za wykonanie usług notarialnych są następnie przenoszone na klienta, a zatem to klient poniesie finalnie koszty czynności notarialnych.

Spółka chciała wiedzieć czy kancelaria notarialna świadczy usługi na jej rzecz i w konsekwencji może wystawić fakturę dokumentującą przedmiotowe świadczenie, czy ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez kancelarię notarialną faktury oraz czy dokonuje ona odsprzedaży usług kancelarii notarialnej na rzecz klienta, który jest ostatecznym beneficjentem tych usług. Zdaniem Spółki na wszystkie te pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Organ podatkowy, powołując się na literalne brzmienie art. 1 § 1 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, stwierdził, że stroną czynności notarialnej jest za każdym razem klient spółki, a nie spółka, mimo że płaci na podstawie faktur VAT za usługi notarialne. W rzeczywistości usługi te nie dotyczą spółki bezpośrednio gdyż odnoszą się do innego podmiotu. Ze względu na charakter usługi notarialnej brak jest w takiej relacji wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy kancelarią notarialną a spółką. Tym samym nie istnieje związek pomiędzy zapłatą za usługi notarialne, a świadczeniem wzajemnym ze strony kancelarii notarialnej.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które przyznały rację spółce.

Zdaniem...