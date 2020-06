NSA. Dopóki jest dług, dopóty nie ma PIT od przychodu

Podatniczka we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wyjaśniła, że została zobowiązana przez Sąd Rejonowy do zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wierzytelności wynikającej z zawartej przez podatniczkę z bankiem umowy pożyczki. Z treści pozwu wynikało, że podatniczka zawarła umowę bankową, na podstawie której otrzymała określoną w umowie kwotę pieniężną, jednocześnie zobowiązała się do jej zwrotu na warunkach określonych w umowie. Ponieważ nie wywiązała się z przyjętego na siebie zobowiązania, bank zawarł z Funduszem umowę przelewu wierzytelności, cedując na jego rzecz całość praw i obowiązków wynikających z ww. umowy.

Fundusz poinformował Sąd Rejonowy, że wnosi o cofnięcie pozwu i umorzenie postępowania oraz zrezygnował z dochodzenia przedawnionego zobowiązania i w związku z tym kwota ta będzie stanowiła przychód opodatkowany na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie Fundusz przysłał podatniczce informację PIT-8C.

Podatniczka chciała wiedzieć czy w związku z przedawnieniem dochodzonej od osoby fizycznej wierzytelności, niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, występuje u niej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem - nie. Tylko bank miał podstawę prawną do wystawienia PIT-8C, gdyby umorzył przedawnioną wierzytelność, a nie obecny wierzyciel. Zdaniem podatniczki, mimo rezygnacji przez nowego wierzyciela z dochodzenia przedawnionego długu, zobowiązanie nadal istnieje i dłużnik ma obowiązek wykonać ciążące na nim zobowiązanie, natomiast wierzyciel nie może dochodzić przymusowego jego wykonania. Z uwagi więc na fakt, że mimo przedawnienia zobowiązania może to zobowiązanie wypełnić, jego korzyść majątkowa nie ma jeszcze charakteru trwałego w momencie przedawnienia. Zatem nie wystąpił też obowiązek wystawienia informacji PIT-8C przez firmę windykacyjną, a ona nie uzyskała przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a następnie do Naczelnego...