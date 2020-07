NSA. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi być znana

Przedmiotem zgody na potrącanie mogą być tylko takie kwoty, które są należne zakładowi pracy i określone co do wysokości. Bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności nie może być ważne wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie może być "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia się do konkretnej, znanej już należności oraz do skonkretyzowanej kwoty.

Pracownik zatrudniony był w spółce w pełnym wymiarze czasu pracy. Zawarł on również z pracodawcą umowę użyczenia pojazdu do celów służbowych, na mocy której mógł korzystać z udostępnionego mu przez pracodawcę samochodu osobowego do celów służbowych w dni powszednie, a w soboty i niedziele jedynie w związku ze służbowym udziałem w targach i imprezach branżowych. Używanie przez pracownika pojazdu służbowego do celów prywatnych możliwe było wyłącznie za pisemną zgodą pracodawcy. Koszty związane z prywatnym używaniem samochodu ponosić miał pracownik. W umiwe tej pracownik wyraził zgodę na potrącenie z miesięcznego wynagrodzenia kosztów używania pojazdu do celów prywatnych wyliczonych w oparciu o stawkę za przejazd 1 km - 0,8358 zł.

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę i pisemnie oświadczył o potrąceniu kosztów używania samochodu osobowego do celów prywatnych z należnego wynagrodzenia za pracę. Kwotę potrącenia pracodawca wyliczył na podstawie zestawienia podróży pracownika odbytych poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.

Rozstrzygając sprawę, inspektor pracy wskazał, że umowne potrącenie właściwe zostało w kodeksie pracy dozwolone w sposób wyraźny w art. 91 Kodeks pracy, który stanowi, że inne należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Nie można skutecznie umówić się o potrącenie wierzytelności pracodawcy, która może ewentualnie powstać w przyszłości. Taka umowa jest pozbawiona przedmiotu, czyli wierzytelności, która ma podlegać potrąceniu. Organ podkreślił, że wymieniona w przepisie art. 91 k.p. zgoda pracownika nie może być blankietowa. Powinna dotyczyć konkretnej, istniejącej wierzytelności. Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności jest nieważne.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zgodziły się z powyższą decyzją inspektora pracy.

Zdaniem NSA...