NSA. Dług spadkowy może być kosztem nie wcześniej niż od 2019 r.

Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyraźnie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ciężary spadkowe, przez które rozumie się m.in. długi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uznać tej nowelizacji za doprecyzowującą poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyjąć, że była to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewidująca rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatniczka wyjaśniła, że po śmierci jej matki, jako jedyny spadkobierca ustawowy, stała się właścicielką nieruchomości. Nabyła także w całości wszelkie aktywa i pasywa odciążające spadek i przedmiotową nieruchomość, będącą jedynym składnikiem spadkowym. Do księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości dokonano za życia matki podatniczki wpisu hipoteki obciążającej tę nieruchomość, jak też wzmianki o toczącej się egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza nie doprowadziła do skutecznego zaspokojenia wierzyciela (wierzycieli).

W celu zaspokojenia wierzycieli, wobec braku innych możliwości, w szczególności braku środków finansowych, podatniczka postanowiła sprzedać ww. nieruchomość. Z pieniędzy ze sprzedaży zaspokoiła swoich wierzycieli, a także zapłaciła na rzecz komornika sądowego koszty postępowania egzekucyjnego, dzięki czemu uwolniła się od długów spadkowych.

Podatniczka chciała wiedzieć czy spłacone długi spadkowe oraz koszty poniesione w celu ostatecznego zaspokojenia wierzycieli stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Jej zdaniem - tak.

Organ podatkowy nie zgodził się z podatniczką. Uznał, że długi obciążające masę spadkową oraz koszty postępowania egzekucyjnego w żaden sposób nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztów odpłatnego zbycia zawartych w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zostały bowiem poniesione przez podatniczkę jako sprzedającą, jako konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku. Nie mogą zostać zatem uwzględnione przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku również był zdania, że długi obciążające masę spadkową oraz koszty postępowania egzekucyjnego w żaden sposób nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztów odpłatnego zbycia zawartych w art. 19 ust. 1 ustawy o PIT. Nie zostały bowiem poniesione jako konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę podatniczki.

W opinii NSA, dla uznania wydatku za "koszt odpłatnego zbycia" w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o PIT wymagany jest ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym to sprzedaż nieruchomości jest przyczyną powstania określonego wydatku ...