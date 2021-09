NSA: Czy drukarka, z funkcją kopiowania i faksu to nadal drukarka?

Teza

W świetle art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w związku z art. 83 ust. 13 w związku z poz. 2 i 3 załącznika nr 8 do ustawy o PTU, stawka 0% ma zastosowanie do drukarek i skanerów, niezależnie od tego, że urządzenia te umożliwiają także skorzystanie z innych funkcji, takich jak faksowanie czy kopiowanie.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia WSA Dominik Mączyński (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 233/20 w sprawie ze skargi S. [...] w W. na zmianę interpretacji indywidualnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 11 grudnia 2019 r. nr DPP8.8101.30.2019.WCH w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz S. [...] w W. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Skarga kasacyjna.

1.1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z dnia 28 grudnia 2020 r., wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., III SA/Wa 233/20.

1.2. Zaskarżonemu wyroki zarzucono:

I. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

• art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) w zw. z art. 83 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dnia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.; dalej: ustawa o PTU) w związku z poz. 2 i 3 załącznika nr 8 do ustawy o PTU, poprzez uznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że urządzenie wielofunkcyjne niewymienione w ww. załączniku nr 8 posiadające moduł faksowania i kopiowania korzysta z preferencyjnej stawki VAT 0%, a to z uwagi na niemożność dyskwalifikowania takiego urządzenia, tylko dlatego, że zawiera funkcję faksowania i kopiowania, podczas gdy prawidłowa wykładnia tych regulacji winna doprowadzić Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do wniosku, że urządzenie wielofunkcyjne nie jest wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o PTU (który stanowi katalog zamknięty) ani w jakimkolwiek przepisie ustawy o PTU, ani w rozporządzeniu do ustawy o PTU, co za tym idzie jego dostawa jest opodatkowana stawką podstawową z art. 41 ust. 1 ustawy PTU, bowiem:

- niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej przy analizie stosowania stawki preferencyjnej 0%, a zatem normy w tym zakresie winny być wykładane ściśle, przy czym - gdyby ustawodawca chciał, aby preferencją objęte były również urządzenia wielofunkcyjne posiadające funkcję faksowania, to w załączniku nr 8 do ustawy o PTU dokonałby określenia grupy tych towarów,

- cel wprowadzenia spornych przepisów jak również względy racjonalności i efektywności wydatków instytucji publicznej (uczelni) nie mogą determinować prawa podatkowego i przesądzać o wysokości zastosowanej stawki VAT.

II. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.):

• art. 146 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a., art. 151 p.p.s.a. i art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. oraz w zw. z art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.), poprzez wyjście przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poza granice rozpoznawanej sprawy (stan faktyczny sprawy) polegające na przyjęciu i uznaniu, że urządzenie wielofunkcyjne jest drukarką oraz skanerem, a zawarte w urządzeniu moduły faksowania oraz kopiowania są urządzeniami dodatkowymi tymczasem z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby którykolwiek z modułów urządzenia występował w pozycji nadrzędnej w stosunku do pozostałych modułów występujących w urządzeniu wielofunkcyjnym. Z opisu stanu faktycznego wynika, że moduły urządzenia wielofunkcyjnego pozostają względem siebie w pozycji równorzędnej, a nie tak jak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w relacji element główny – element dodatkowy (poboczny). Błędne ustalenie stanu faktycznego skutkujące wyjściem poza jego granice zaprowadziło Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do nieprawidłowego wniosku skutkującego uznaniem, iż dostawa urządzenie wielofunkcyjnego na rzecz uczelni podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT.

• art. 146 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. i art. 121 § 1 oraz w zw. z art. 14h i 14c w zw. z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez uchylenie zmiany interpretacji indywidualnej z powodu nieuzasadnionego przyjęcia, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację indywidualną, mimo że nie zachodziły w sprawie ustawowe przesłanki do dokonania zmiany.

1.3. Wskazując na powyższe naruszenia, wniesiono na podstawie art. 176 § 1 pkt 1 p.p.s.a. o uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w całości i oddalenie skargi, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz na podstawie art. 203 pkt 2 w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a. o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości od S. [...] w W.