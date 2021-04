NSA. Częściowy zwrot wkładu nie jest przychodem wspólnika spółki osobowej

Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpił podatnik, który jest komandytariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Oprócz niego w spółce jest jeszcze jeden komandytariusz, będący osobą fizyczną. Komplementariuszem w spółce jest spółka z o.o. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z o.o. Wkłady poszczególnych wspólników w spółce odpowiadają wartości udziałów każdego ze wspólników pierwotnie założonej spółki z o.o. i są wkładami pieniężnymi. Obecnie rozważane jest obniżenie wkładu podatnika w spółce, które nastąpiłoby za zgodą pozostałych wspólników. Obniżenie wkładu wiązałoby się z częściowym zwrotem jego wkładu, w wyniku czego podatnik otrzymałby udział w prawie własności nieruchomości, której właścicielem jest spółka. Wartość udziału w nieruchomości, który otrzyma podatnik będzie odpowiadał wartości, o jaką zostanie obniżony jego wkład w spółce. Zwrot nie będzie wiązał się z wystąpieniem ze spółki ani z jej likwidacją.

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy obniżenie jego wkładu w spółce, w wyniku którego otrzyma on udział w prawie własności nieruchomości, będzie skutkowało powstaniem przychodu po jego stronie. Jego zdaniem, obniżenie wkładu wniesionego przez niego do spółki, tj. przeniesienie na niego udziału w prawie własności nieruchomości należącej do spółki, nie wiąże się z powstaniem przychodu po jego stronie, a tym samym na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.f.), nie powstanie obowiązek podatkowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W ocenie Dyrektora, obniżenie wkładu podatnika w spółce komandytowej, w wyniku którego otrzyma on udział w prawie własności nieruchomości, będzie skutkował powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie przychód ten powinien zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5b ust. 2 u.p.d.f.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA we Wrocławiu wskazał, że w przypadku, gdy ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić w przepisach podatku dochodowego wyraźnej normy nakazującej opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, to nie ulega wątpliwości, że w momencie uzyskania wypłaty przez wspólnika jest ona...