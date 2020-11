NSA. Agencja reklamowa jako płatnik PIT od nagród w konkursach

We wniosku o wydanie interpretacji spółka wyjaśniła, że zajmujące profesjonalnie realizowaniem programów i akcji promocyjnych w tym m.in. konkursów i loterii promocyjnych. W ramach swojej działalności podpisuje umowy z klientami na przeprowadzenie i zrealizowanie (za wynagrodzeniem) na zlecenie klienta m.in. akcji promocyjnych, których adresatami (uczestnikami) mogą być osoby świadczące pracę oraz usługi - na rzecz samych klientów spółki lub na rzecz innych podmiotów, np. kontrahentów klientów spółki.

Spółka chciała wiedzieć czy w związku z realizowaniem konkursu i wydaniem nagród najlepszym uczestnikom konkursu, będzie ciążył na niej obowiązek pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego organu podatkowego podatku dochodowego od osób fizycznych. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że na spółce nie ciążą obowiązki płatnika w związku z wydaniem uczestnikom ww. nagród. Płatnikiem jest bowiem podmiot, który finansuje dane przedsięwzięcie i ponosi jego ekonomiczny ciężar. W rezultacie to klienci spółki (zleceniodawcy) są organizatorami akcji promocyjnych natomiast spółka działa za wynagrodzeniem w imieniu i na rzecz swoich zleceniodawców. Spółka pomimo, że zorganizuje i przeprowadzi akcję promocyjną oraz dokona zakupu nagród i wyda je, to wartość tych nagród zostanie wliczona do wynagrodzenia za organizacj...