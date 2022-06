Nowy zakaz świadczenia usług księgowych i rachunkowych na rzecz Rosji

W ramach nowego pakietu sankcji unijnych na Rosję przewidziano również zakaz świadczenia na rzecz tego kraju określonych usług, w tym m.in. usług księgowych, rachunkowych i doradztwa podatkowego. Eksperci wskazują, że oznacza to konieczność ustalania wymaganych informacji o podmiotach, by uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nowymi ograniczeniami.

Zmiany przewiduje rozporządzenie Rady 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W praktyce zdecydowano się na rozszerzenie sankcji nałożonych na Rosję.

Zgodnie z art. 5n rozporządzenia, nowy zakaz dotyczy świadczenia usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu Rosji oraz osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

Zakaz nie ma zastosowania względem usług, które są niezbędne m.in. do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym i prawa do skutecznego środka prawnego. Tak samo jest z u...