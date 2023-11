Nowy wyrok ws. korzystania z ulgi sponsoringowej

Przepisy ustawy o podatku dochodowym CIT powinny być interpretowane w sposób korzystny dla podatników korzystających z tzw. ulgi sponsoringowej – wynika z nowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sędziowie odnieśli się do kwestii wymogów dotyczących korzystania z preferencji oraz kosztów uzyskania przychodów.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2023 r. (sygn. akt – III SA/Wa 1529/23) odnosi się do sprawy spółki posiadającej prawa do loga grupy, która – w związku z zadaniami dotyczącymi promowania logo – zawierała z różnymi podmiotami umowy sponsoringowe. W odniesieniu do niektórych umów wynagrodzenia wypłacane przez spółkę stanowić mają koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność określoną w art. 18ee ust. 1 ustawy o podatku CIT.

Jak tłumaczą eksperci KPMG, spółka chciała wiedzieć, czy w prakt...