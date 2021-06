Nowy urlop rodzinny dla pracowników i przedsiębiorców?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano wprowadzenie dodatkowej formy urlopu pracowniczego i możliwości czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. Jak wskazuje Koalicja Obywatelska, tzw. urlop rodzinny w wymiarze do 12 miesięcy byłby do wykorzystania na opiekę nad najbliższym członkiem rodziny.