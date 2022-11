Nowy system ma ułatwić naliczanie oraz odprowadzanie podatków i składek

Sejm przyjął ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, która zakłada stworzenie systemu mającego m.in. ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nowe narzędzia pozwolą na zawieranie w prosty sposób np. umów o pracę i umów zleceń, a także przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i skarbówki. System zostanie uruchomiony do 2025 r.