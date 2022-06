Nowy system kaucyjny. Firmy chcą wyłączenia szklanych butelek

W ramach nowego systemu kaucyjnego, którego wdrożenie jest związane z wymogami unijnymi, przy sprzedaży napojów w opakowaniach jednorazowego/wielokrotnego użytku pobierana ma być kaucja, która będzie potem zwracana konsumentom przy zwrocie opakowań lub odpadów opakowaniowych. Założenia przygotowane w resorcie klimatu i środowiska przewidują, że system kaucyjny obejmie puszki aluminiowe do 1 l, butelki szklane do 1,5 l (jednorazowego i wielokrotnego użytku) oraz butelki z tworzywa sztucznego do 3 l.

...