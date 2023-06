Nowy system kaucyjny dla butelek. Zmiany obejmą też ustawę o VAT

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji, w którym przewidziano wprowadzenie z początkiem 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki o pojemności do 1 l. Nowelizacja będzie dotyczyć również ustawy o podatku VAT.