Nowy system kaucyjny dla butelek ruszy w 2025 r.

Z początkiem 2025 r. w Polsce wprowadzony zostanie system kaucyjny dla butelek – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. System ma objąć jednorazowe butelki z plastiku do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki o pojemności do 1 l. Zmiany są związane z prawem unijnym.