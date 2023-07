Nowy system kaucyjny dla butelek. Biznes apeluje o zwolnienie kaucji z VAT

Nowy system przygotowywano przez blisko 3 lata, a Sejm przyjął ustawę w tej sprawie 13 lipca br. Przewidziano wprowadzenie 1 stycznia 2025 r. systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki do 1 l.

Duże kontrowersje budzi to, że ustawa nadal zakłada, że przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek napoje mają płacić VAT od kaucji. Jak oceniają eksperci ZPP, to absurdalny pomysł, bo kaucja jest zwrotna i nie jest nic...