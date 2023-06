Nowy stan zagrożenia a obowiązki dla firm. Biznes apeluje o konsultacje

Nowe regulacje przewidziane w projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców, ale nie były skierowane do zaopiniowania przez organizacje przedsiębiorców – wskazuje Rada Przedsiębiorczości. Wątpliwości dotyczą projektowanego wprowadzenia nowego stanu zagrożenia, który będzie umożliwiać państwu wydawanie firmom poleceń o nieokreślonym zakresie przedmiotowym.

Budzący pewne wątpliwości projekt nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej został opublikowany przez rząd we wrześniu 2022 r., ale od tego czasu nie został skierowany do skonsultowania przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje tego typu, zaapelowała do rządu o zmianę podejścia w tej sprawie.

„Projekt przewiduje szereg rozwiązań o niezmiernie istotnym dla przedsiębiorców znaczeniu. Zgodnie z projektem, w przypadku ogłoszenia nowo ustanawianego stanu zagrożenia możliwe będzie wydawanie przedsiębiorcom poleceń o nieokreślonym zakresie przedmiotow...