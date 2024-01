Nowy rok bez rewolucji w podatkach?

Rok 2024 najprawdopodobniej nie przyniesie żadnej rewolucji w podatkach, a przedsiębiorców czeka mniej zmian w prawie podatkowym względem poprzednich lat – prognozują eksperci Konfederacji Lewiatan. Resort finansów potwierdził już m.in. to, że w obecnym roku nie dojdzie do podniesienia do 60 tys. zł kwoty wolnej w podatku dochodowym PIT.